Simone Inzaghi, al termine di Inter-Verona 2-1, ha commentato così ai microfoni di DAZN le polemiche per il gol di Frattesi: "Ne ho perse anche io partite così, chiaramente ci sta (lamentarsi, ndr). Penso che sia stata un'ottima partita, il rigore per il Verona era giusto per Darmian sapeva di aver toccato l'avversario"."Abbiamo finito il primo round e abbiamo 48 punti, un ottimo bottino. C'è un'altra squadra che sta tenendo il passo, il Milan e le altre sono pronte ad easpettare qualche passo falso. Abbiamo fatto un ottimo girone d'andata, le ultime gare sono state meno brillanti. Da Genova e da una gara sofferta come oggi possono arrivare indicazioni importanti".