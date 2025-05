Inzaghi sul goal annullato contro il Barcellona: 'Non capisco il perché'

AFP via Getty Images

Simonesi dice molto soddisfatto per la prestazione dell'Inter che è uscita da Barcellona con un pareggio importantissimo. I nerazzurri comunque hanno qualche rimpianto visto che erano avanti di due goal e per centimetri gli è stato annullata la rete del 3-4.E proprio a proposito del goal annullato a Mkhitaryan per fuorigioco, il tecnico si è soffermato commentandolo così: "C’è grandissima soddisfazione per aver giocato una grande gara contro la squadra al momento più forte del mondo. Poi chiaramente il doppio vantaggio, il. Se voglio rivederlo? Meglio di no… Questi episodi possono fare la differenza, ma non cambia nulla in quello che provo per questi ragazzi che sono stati fantastici".

"Non ho mai visto negli ultimi 8-9 anni un giocatore come Yamal. Dovevamo triplicarlo e ovviamente si aprivano spazi da altre parti. Poi è calato e il nostro secondo tempo è di altissima qualità. La strategia del Barcellona è rischiosa ma paga, hanno fatto oltre 150 gol, hanno già vinto 2 trofei, sono in corsa per altri due. Ma la nostra partita è stata di altissimo livello"