Inzaghi sul futuro all'Inter: 'Parleremo dopo la partita'

AFP via Getty Images

Futuro Inzaghi, le sue parole

Simoneha parlato alla vigilia dila finale di Champions League che si disputerà a Monaco. L'allenatore nerazzurro si è presentato in conferenza stampa oltre che ai microfoni di Sky. Inzaghi oltre a parlare della grande sfida di domani ha anche fatto un accenno sul futuro. Nelle ultime settimane infatti si rincorrono le voci su un possibile addio del tecnico dopo la finale di Champions."Sto bene in questa società, ho tutto quello che voglio per poter fare bene e togliermi delle grandissime soddisfazioni qua. Parleremo con grande tranquillità con la società dopo la partita con il bene dell'Inter come priorità", le parole del tecnico, che quindi ha "rimandato" la questione a dopo la partita, come facilmente immaginabile.

Inzaghi-Juventus

Nei giorni scorsi il nome di Inzaghi è stato accostato anche alla Juventus, se pur non risultano in realtà dei contatti tra le parti. Inzaghi è un obiettivo concreto dell'Al Hilal, che ha pronto un contratto incredibilmente elevato per convincerlo ad accettare. Tutto comunque sarà deciso da domenica e l'obiettivo dell'Inter è continuare con Inzaghi.