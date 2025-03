Inzaghi su Thiago Motta: 'Mi dispiace, penso che ritornerà velocemente'

AFP via Getty Images

Inzaghi su Thiago Motta: 'Mi dispiace, lo stimo"

Thiago Motta ha ricevuto diversi attestati di stima da parte dei suoi colleghi dopo l'esonero da parte della Juventus. Tra questi anche l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, che nella giornata di ieri ha vinto la Panchina d'oro per la stagione 2023/2024.Inzaghi ha dichiarato di stimare Motta con l'idea però che presto tornerà ad allenare: "E' un collega che stimo, ci siamo incontrati tante volte. Purtroppo è capitato e mi dispiace per lui. Lo stimo come allenatore e come persona, penso che ritornerà velocemente perché è veramente bravo".

Non solo il tecnico dell'Inter, anche Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, aveva parlato di Motta difendendolo: "Non posso che essere affezionatissimo a Thiago Motta, che sta vivendo un momento delicato. Si passa dall’esaltazione alla gogna mediatica, in questo tutti possono migliorare. Le cose vanno avanti, c’è sempre un’evoluzione anche del nostro sport". Una stima, quella per l'ex tecnico della Juventus, condivisa pienamente da Maurizo Sarri, che ha dichiarato di averlo votato per la stagione fatta con il Bologna l'anno scorso.