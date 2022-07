Nella conferenza stampa della presentazione della nuova stagione,ha parlato così di: "Ha risposto già Marotta. Dybala lo conosciamo tutti, è un giocatore di grandissima qualità ma dobbiamo partire dal fatto che abbiamo sei attaccanti in rosa contando anche Pinamonti e Sanchez. Al momento non è corretto parlare di giocatori che non sono sotto contratto con l’Inter. Io credo che avremo quattro attaccanti, il quinto attaccante dovrebbe essere un giovane. Non credo sarà Pinamonti perché ha tantissime richieste, ad oggi è convocato per il ritiro”.