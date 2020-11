Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sconfitta contro l’Udinese: "Una brutta sconfitta, siamo presuntuosi e poco umile, sapevamo che l'Udinese avrebbe fatto una partita così. Siamo tutti responsabili, io in primis. Si tratta di una giornata storta, siamo molto delusi, ma il calcio è anche questo".



SU LUIS ALBERTO - "Tre giorni fa avevamo speso tanto, ma lo stesso vale per l'Udinese che ha giocato in Coppa Italia. Dovevo fare delle scelte, ho deciso di far uscire lui, non c'è nessun problema".



SULLA CHAMPIONS - "Tra tre giorni abbiamo una partita difficilissima a Dortmund, ma la classifica è buona".



SU MILINKOVIC - "L'avrei fatto giocare volentieri, ma abbiamo valutato di non farlo scendere”.