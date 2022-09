Simone, a Sky Sport, si posiziona sulla linea di Allegri: "Noi allenatori siamo sempre giudicati in base a come vanno le partite, ma è normale che dobbiamo fare scelte continue e abbiamo bisogno di tutti i giocatori. Oggi ne ho cambiati tre, martedì ne avevo cambiati cinque. Sceglierò sempre l'undici migliore, ma chi entra è più importante di chi inizia titolare. Abbiamo giocato martedì, siamo a domenica quindi rispetto alla scorsa settimana abbiamo avuto 4-5 giorni per recuperare. I ragazzi hanno recuperato bene sia a livello fisico che mentale. Speriamo tornino presto anche Calhanoglu che Lukaku".