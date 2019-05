Simone Inzaghi è uno dei nomi valutati da tempo dalla Juventus come alternativa per il dopo-Allegri. Il tecnico della Lazio deve ancora sciogliere i dubbi sul proprio futuro ma, secondo quanto scrive Il Messaggero, per lui si sono aperte altre due soluzioni. Inzaghi sarebbe infatti tentato dalle panchine di Milan e Atalanta: qualora Gasperini dovesse lasciare Bergamo, la Dea potrebbe puntare sull'attuale allenatore biancoceleste per la prima storica esperienza in Champions League. La Juve, da parte sua, ha altre priorità e nel frattempo ha raggiunto un'intesa con Maurizio Sarri.