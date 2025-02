Inzaghi si lamenta dell'arbitraggio: 'Il rigore per la Fiorentina non esiste mai'

AFP via Getty Images

Non si placano le polemiche dopo, terminata con il risultato di 2-1 in favore dei nerazzurri, ma contraddistinta da alcuni controversi episodi che faranno discutere per diverso tempo. L'Inter è passata in vantaggio grazie all'autorete di Pongracic, scaturita da un calcio d'angolo completamente inesistente, prima del pareggio viola arrivato su calcio di rigore (braccio di Darmian su colpo di testa di Gosens) trasformato da Mandragora. Nella ripresa è stato Arnautovic a griffare il definitivo 2-1, ma Simone Inzaghi si è comunque lamentato in conferenza stampa.

Le parole di Inzaghi dopo Inter-Fiorentina

"Capisco la Fiorentina sul calcio d'angolo, ma il rigore che gli hanno fischiato non esiste mai, mai, mai. E' un rigore inesistente".