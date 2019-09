A margine dell'amichevole del suo Benevento (3 a 3 con la Vastese), Filippo Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare anche della corsa scudetto in Serie A. Il tecnico ex Milan ha disegnato un campionato più equo rispetto ai passati: "Quest'anno ci sarà più equilibrio per la vetta, perché Inter e Napoli si sono avvicinate alla Juventus. I bianconeri, comunque, restano una squadra fortissima. Vedo tanto equilibrio anche per la corsa al quarto posto".