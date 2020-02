Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa: “I ragazzi erano delusi dopo il pareggio con il Verona. Abbiamo fatto una grande partita contro un avversario preparato. C’era amarezza, ma allo stesso tempo consapevolezza di aver fatto un’ottima gara. Mentalmente, senza la vittoria, hai speso di più. I tre punti ci avrebbero dato meno scompensi. Non ci saranno Radu, Milinkovic, Bastos e Lulic. Il capitano oggi a malapena camminava, si è trascinato per un mese un problema alla caviglia, lo aspettiamo, è troppo importante per noi. Speriamo che la sua situazione si risolvi presto".



CLASSIFICA - “Sedici partite ci aspettano, ci sono tanti punti in palio, serve fare il nostro percorso. Vediamo di domenica in domenica. Contro il Parma sarà difficile, insieme al Verona sono la squadra rivelazione del campionato. Servirà una grande prova, vogliamo fare una bella gara”.



JUVE E INTER - “Noi stiamo facendo cose ottime, sensazionali, ma serve continuare. Non trovando Juventus e Inter con questo ritmo, in altri campionati probabilmente la Lazio era prima in classifica. Dobbiamo fare l’ultimo sforzo in una settimana dura. Domani contro il Parma è una tappa importante, al di là dell’emergenza".