Giancarlo Inzaghi, papà di Pippo e Simone, ha parlato del record del Benevento di suo figlio. Ha superato la Juve di Deschamps del 2006 per punti totalizzati nella prima parte di stagione: “In bianconero giovano Buffon, Del Piero, Trezeguet, Camoranesi, qualche nome importante c’era… Centrare un’impresa del genere alla guida del Benevento è stata una soddisfazione enorme. Un grande risultato. Lo stesso vale per la Supercoppa di Riyad. L’unità di gruppo del Benevento e della Lazio sta facendo la differenza. Non è scontato averla. Diventa determinante per vincere e ottenere certi risultati”.