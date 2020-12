Filippo Inzaghi è protagonista di una lunga intervista comparsa quest'oggi su La Gazzetta dello Sport. Tra i tanti spunti, ha raccontato un episodio occorso prima del match del suo Benevento contro la Juventus, questo il botta e risposta con Olivero: "Adesso può raccontarlo. Quando la Juve non ha convocato Ronaldo per la gara contro di voi, lei nello spogliatoio ha detto: Ci snobbano, fate vedere cosa sappiamo fare. Eheheheh... Lei sa che mi piace motivare la squadra. Quella

sera abbiamo dato il 120%, ma succede sempre. E infatti corriamo il rischio di un calo fisiologico, però ci alleniamo duramente

per evitarlo".