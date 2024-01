Inter, la conferenza stampa di Inzaghi

Inzaghi, la risposta ad Allegri

E' sempre, anche quando i nerazzurri si trovano in Arabia Saudita per giocarsi la finale di Supercoppa Italiana. Dopo le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa, che è tornato sulle dichiarazioni dei giorni passati tanto discusse, ha "risposto" il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi.Inzaghi ha presentato la sfida contro il Napoli: "È una finale, che tante volte si decide da episodi. Una finale da organizzare in due giorni e mezzo. Ci sono delle insidie, ma la squadra deve continuare a lavorare come fatto fin qui. Veniamo da un'ottima semifinale, ora manca l'ultimo passo contro i campioni d'Italia con tanta qualità. Servirà una partita importante".Al tecnico nerazzurro è stato poi chiesto se si intendesse di ippica e che cavallo fosse l'Inter, con chiaro riferimento alle ultime parole di Allegri: "Non mi intendo di ippica, mi intendo di Inter e di calcio. Quello che facevo da bambino era solo giocare a pallone e mi piace farlo anche oggi anche se faccio fatica"."Vincere sarebbe un messaggio al campionato? Sarebbe un bellissimo segnale, ma noi ci stiamo focalizzando solo sulla coppa. Ci sarà uno stadio esaurito e una bella finale da vincere. Il campionato sarà molto avvincente con diverse squadre che proveranno a vincere il titolo".