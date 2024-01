Inzaghi, la risposta ad Allegri

Inter, la conferenza di Inzaghi

L'allenatore dell'Inter,ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Supercoppa contro la Lazio: "La Supercoppa è il primo obiettivo stagionale. È un obiettivo che l'Inter ha vinto negli ultimi due anni e che vuole vincere anche adesso. Cercheremo di fare del nostro meglio."Al tecnico è stato chiesto anche di commentare le parole di Massimiliano Allegri e in particolare la battuta fatta post Juve-Sassuolo sulla corsa scudetto: "E' come il gioco guardie e ladri, i ladri scappano, le guardie inseguono". Inzaghi in merito ha risposto così: "Ho sentito e letto qualcosa, credo che sia una normale dialettica del mondo del calcio. Tanti anni che sono in questo mondo e lo conosco. Posso dire che in campionato c'è un bellissimo duello, ma non dimenticherei il Milan che è lì a pochi punti. È un'ottima rosa e sta bene in questo momento. C'è da contare assolutamente il Milan".Inzaghi ha poi parlato anche del turno che la squadra dovrà recuperare in campionato e come può incidere sulla corsa scudetto: "Si tiene in conto. Bisogna essere bravi a a ragionare partita dopo partita. Devo essere sincero, nella mia carriera è una cosa che succede spesso. È una cosa che noi allenatori sappiamo che può succedere nel corso del campionato"."Stiamo facendo un ottimo percorso con 51 punti sui 60 disponibili, però allo stesso tempo c'è un'altra grandissima squadra che sta facendo un percorso analogo e poi c'è il Milan che è in un buon momento.".