Dall'Arabia Saudita, dove domani l'giocherà la Supercoppa Italiana, Simoneha parlato anche del duello-scudetto con la- "Per allenare e giocare all’Inter bisogna essere allenati anche a questo. Cercheremo sempre di fare del nostro meglio, sapendo che domani affronteremo una Lazio che è in striscia positiva da 5 partite e che ci ha creato difficoltà anche a Roma quando li abbiamo affrontati”."Ho sentito e letto qualcosa ma penso sia una normale dialettica del mondo del calcio. È tanti anni che sono in questo mondo e lo conosco. Posso dire che in campionato c’è un bellissimo duello Inter-Juve ma non dimenticherei il Milan che sta benissimo".- "Si tiene in conto, bisogna essere bravi a ragionare partita dopo partita. Nella mia carriera ricorre spesso, anche con la Lazio ho dovuto recuperare con Udinese e Torino. Noi allenatori sappiamo che sono cose che possono accadere".