Pippoha voluto inviare un messaggio di vicinanza e di cordoglio per la scomparsa di Gianluca Vialli.In particolare, Inzaghi ha pubblicato un'immagine della numero 9 bianconera, che ha indossato dopo il capitano dell'ultima Coppa dei Campioni juventina: ", sono distrutto da questa notizia. Per me sei stato un esempio oltre che un idolo - le sue parole -.È stato un orgoglio indossare la tua 9.Riposa in pace Campione"