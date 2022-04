Uno stralcio delle parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa, da calciomercato.com:



Dopo il derby ci sono state solo polemiche, anche per la designazione arbitrale. Le ha dato fastidio?

“La grandissima soddisfazione è quella di aver raggiunto un'altra finale da disputare, per il resto so che abbiamo una delle migliori classi arbitrali d'Europa e siamo fortunati. Poi possono sbagliare arbitri, allenatori e calciatori, ma nell'arco di un campionato gli episodi si pareggiano”.