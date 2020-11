Ancora problemi in casa Lazio. Immobile, Lucas Leiva e Thomas Strakosha non sono partiti con il resto del gruppo per la sfida di Champions contro lo Zenit, e il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha commentato il momento ai microfoni di Sky Sport: “Ho delle difficoltà di rotazione ma la squadra è compatta. Ci sono ancora tantissime difficoltà post-lockdown ma i ragazzi hanno fatto quadrato, stiamo cercando di fare grandi prestazioni nonostante le difficoltà. Ora dovremo affrontare lo Zenit, una gara fondamentale per la Champions, poi avremo la Juventus, e quindi 15 giorni per recuperare le tante defezioni”.