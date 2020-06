Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria contro la Fiorentina per 2-1: "Non siamo arrivati nel migliore dei modi alla sfida di ieri dopo la sconfitta contro l’Atalanta. Ieri sera abbiamo fatto una grande prova, ma dobbiamo migliorare la condizione. Posso dire ai miei ragazzi che dobbiamo pensare una partita alla volta. Dobbiamo prima qualificarci in Champions League, è il nostro primo scudetto. Abbiamo fatto un allenamento di scarico: adesso valuteremo le condizioni di Cataladi, Marusic e Correa, Leiva e Ramos non possiamo ancora schierarli".