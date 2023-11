Domenica si sfideranno per l'ennesima volta Inzaghi e Allegri. Gazzetta.it svela un retroscena sul tecnico dell'Inter. Inzaghi veniva dato tra i maggiori candidati per il post Allegri al termine del primo quinquennio juventino di Max. Simone era stato l’antagonista per qualche anno alla guida della Lazio e si era fatto apprezzare non poco, soprattutto da Marotta che infatti poi lo scelte per i nerazzurri, anche se dopo aver contattato inutilmente Allegri che aveva già deciso di tornare a Torino e disse 'no' alla proposta dell'Inter.