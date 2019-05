Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi sulla panchina della Lazio, ha parlato ai microfoni di Diretta Sport Viterbo del futuro del tecnico, accostato con decisione alla panchina della Juventus: "È molto semplice. Che quello di Simone sia un profilo che piace alla Juve è già circolato nelle scorse stagioni. Oggi tutti i giornali titolano di un Inzaghi in pole position, quello che ti posso dire io è che a oggi non c’è stato nessun contatto. E la mia considerazione personale è questa: non credo che la Juve possa aver pensato di interrompere il rapporto con Allegri senza avere un allenatore pronto, quindi credo che la scelta possa essere ricaduta o che ricadrà su qualcun altro". Poi Farris aggiunge: "È chiaro che fa piacere ci sia un interessamento, noi oggi abbiamo avuto un pranzo qui con le famiglie a Formello dove c’era anche il presidente che si è intrattenuto con Simone… io poi non ho avuto modo ancora di parlarci, però il fatto che ci sia un contratto e la volontà assoluta del presidente di ribadire che Simone sia un intoccabile e voglia prolungare il rapporto, credo che sia di buon auspicio per il prosieguo".