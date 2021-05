"Per quanto riguarda il prossimo anno, ci si penserà. Adesso pensiamo alla partita di domani che è importantissima". Questa, la frase di Simone Inzaghi nella conferenza stampa della vigilia. Il tecnico biancoceleste vuole attendere la fine della stagione prima di rendere nota la sua posizione in merito al rapporto con la Lazio. Tante voci lo vogliono vicino alla panchina della Juventus, per la quale sono in corsa anche Allegri e Zinedine Zidane, oltre a Rino Gattuso.