Filippo, dopo le ultime lamentele della Salernitana sulla gestione arbitrale, torna sulle scelte dei fischietti di Serie A."Voglio lasciarmi alle spalle quello che è successo. Orsato è il miglior arbitro del mondo. In campo andiamo noi e dobbiamo vincere"."Vorrei spendere una parola su di lui. Oltre che un grande giocatore, posso dire che è un leader e che sta crescendo sempre di più. Un altro, per quel tipo di infortunio, non sarebbe stato nemmeno convocabile. Invece ama la Salernitana, ama questo gruppo e si è messo a disposizione. Ha capito il momento e il suo atteggiamento mi piace. Il dottore mi ha pregato di gettarlo nella mischia soltanto in caso di estrema necessità. L'idea originaria era quella di convocarlo per la sfida con la Roma. Io posso dire che è un giocatore che avrei voluto allenare anche in altre piazze. Sono contentissimo di lui".