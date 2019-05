Simone Inzaghi continua a non rilasciare dichiarazioni. L'allenatore della Lazio non parlerà alla stampa dopo la partita pareggiata 3-3 contro il Bologna allo stadio Olimpico.alla vigilia del match, disertando la conferenza classica conferenza stampa il giorno precedente la partita. Secondo quanto filtra Inzaghi non vuol rispondere alle domande sul suo futuro che vertono soprattutto sull'interesse della Juventus che sta pensando al tecnico piacentino per il post-Allegri. Prima della partita il ds biancoceleste Tare ha ribadito la volontà del club di voler confermare l'allenatore ( LEGGI QUI ).