La musica suona alta, perché il valzer delle panchine è appena iniziato. In casa Juve si aspettano le ufficialità, che dovrebbero arrivare a breve, allo stesso tempo anche le altre società si muovono. Secondo quanto riporta calciomercato.com, Simone Inzaghi, dopo l'ultimo incontro con Lotito avvenuto in serata, non avrebbe ancora firmato il rinnovo di contratto con la Lazio. Sarebbe, invece, sempre più vicina la firma del nuovo contratto con l'Inter.