Quattro stagioni in maglia bianconera non possono passare inosservate. Così, nel giorno del suo compleanno, Filippo Inzaghi riceve anche gli auguri "ufficiali" della Juventus. 165 presenze e 89 gol per SuperPippo a Torino, permanenza condita anche dallo scudetto, al primo anno, del 1997-1998. Poi, dopo il passaggio al Milan, sono arrivate anche due Champions League e, soprattutto, un Campionato del Mondo.