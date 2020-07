Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel, analizzando la sconfitta per 2-1 contro il Sassuolo, terzo ko consecutivo: “La squadra non si sta esprimendo al meglio dal punto di vista psicologico. È un momento delicato per tutti, che ultimamente non abbiamo mai attraversato e per questo non dobbiamo mollare. Dobbiamo guardare oltre, anche se questi stop pesano molto. Molti calciatori non sono al top della forma: Cataldi, Lucas Leiva e Milinkovic non hanno nelle gambe una partita intera, ho chiesto a loro un sacrificio. Giocando ogni tre giorni non riusiamo a ruotare i calciatori. Gli episodi in questo momento non sono dalla nostra parte, ma vanno anche cercati. Oggi il Sassuolo era più in forma, più fresco, ha fatto più possesso e purtroppo in questo momento fatichiamo un po’ dato che ci mancano le rotazioni. Certo, potevamo evitare il loro gol a tempo scaduto e finalizzare le nostre occasioni. Ora vogliamo raccogliere le energie per la trasferta di Udine, abbiamo bisogno di tutti. Luiz Felipe potrebbe essere recuperato mercoledì, oggi era in panchina. È fondamentale per noi”.