Simone Inzaghi, nel postpartita di Dazn dopo il derby col Milan pareggiato 1-1 dall'Inter, ha così commentato la corsa scudetto alle porte della pausa nazionali: "Adesso dobbiamo recuperare forze ed energie, abbiamo concluso questo ciclo con qualche calciatore acciaccato, ma avremmo meritato di vincere sia contro la Juventus che contro il Milan. Siamo lì, mancano 26 partite alla fine e c’è margine. Avremmo voluto regalare la vittoria ai nostri tifosi, ci dispiace".

All'Inter viene rinfacciato di non essere per ora in grado di vincere gli scontri diretti in campionato.