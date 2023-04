Le parole dia Mediaset:FINALE - "Fraintesa l'esultanza di Lukaku, è scaturito il parapiglia finale non bello da vedere che ci priverà di Lukaku e Handanovic al ritorno che sono fondamentali per noi".REAZIONE - "Una grande gara, il mio giudizio non cambia sull'1 a 1. Abbiamo comandato la partita per quasi tutti i 90', non siamo riusciti a far gol su occasioni importanti, abbiamo preso un gol che dovevamo evitare, ma nulal da dire ai ragazzi hanno fatto quello che avevo chiesto. Una partita difficile in un momento difficile. Una competizione a cui teniamo, con una vittoria facciamo un'altra finale".LUKAKU - "Vedo un giocatore che segna e esulta e lì succede tutto. Nella semifinale di ritorno, l'esultanza che fa sempre così, mi priverà di lui e di Hadanovic. Non è stato uno spettacolo bello in una partita corretta, condotta bene fino a quell'episodio".IL GOL - "Dovevamo uscire prima su Rabiot, due giocatori potevano evitare il cross, diagonale stretta e purtroppo il tiro di Cuadrado é passato. Un gol che non dobbiamo concedere in un momento delicato. Non c'erano state avvisaglie del gol, ma sono molto soddisfatto di una partita molto aggressiva e determinata, in un campo difficile per tutti"FARE GOL - "L'anno scorso migliore attacco, qust'anno secondi o terzi. n problema che ci ha condizionato. Per quanto fatto la squadra meriterebbe risultati diversi".