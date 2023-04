Simone Inzaghi, in conferenza stampa, parla così dopo Juve-Inter.FINALE - "Buu razzisti? Chiaramente ci saranno le immagini, speriamo che si possa togliere quest'ammonizione. Il ragazzo è stato frainteso, è stato ammonito ed è scattata la doppia ammonizione. Il finale non è stato bello. Ora mi viene da pensare che ho perso Lukaku e Handanovic per il ritorno. Per noi sono molto importanti".