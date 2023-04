Al termine della gara vinta contro l'Empoli, l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quella che sarò la sfida di Coppa Italia contro la Juve.'Sono contento per la squalifica tolta, è un segnale dato alla FIGC soprattutto ai più giovani: il razzismo va combattuto. Parte alla pari nelle gerarchie in attacco? L’ho già detto, fino a un paio di giorni prima si possono avere delle idee. Qualcosa ho in mente ma tra 72 ore saremo in campo, era l’unica settimana dove noi che giochiamo le Coppe potevamo tirare il fiato ma siamo contenti di giocarci una semifinale di Coppa Italia davanti ai nostri tifosi dove daremo tutto'.