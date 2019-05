La Lazio non perde la speranza di rivedere Simone Inzaghi sulla propria panchina nella prossima stagione. Il tecnico biancoceleste sembrava pronto a salutare la formazione romana dopo tre stagioni ad altissimo livello, coronate dalla conquista di una Supercoppa ed una Coppa Italia. Alla base del possibile addio i rapporti non sereni con il presidente Claudio Lotito ed il richiamo per la Juventus. Inzaghi, infatti, era considerato come uno dei candidati alla successione di Massimiliano Allegri, anche se le sue quotazioni sono calate negli ultimi giorni. Secondo il Corriere dello Sport, il proseguimento dell’avventura laziale non sarebbe più così a rischio. Simone vorrebbe mantenere l’ossatura della squadra, senza privarsi necessariamente di tutti i suoi gioielli. Una volontà che, forse, potrebbe essere assecondata dalla società.