Pippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha parlato a margine del Premio Scopigno, dichiarando: "Lui non può dire che io sia il più bravo, nel caso è il contrario. Modulo? Decido in base ai giocatori. Simone è giusto vada avanti per la strada che gli ha dato le maggiori soddisfazioni. Il ruolo della Lazio? Da protagonista. È una grande squadra, che può lottare contro Juventus e Inter. Con tre partite alla settimana, diventa un po' più complicato, visto che le altre squadre hanno una rosa più ampia. È comunque una squadra competitiva, organizzata, che gioca a memoria".