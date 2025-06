Getty Images

Inzaghi lascia l'Inter: quanto guadagnerà all'Al-Hilal

51 minuti fa



Simone Inzaghi non sarà più l'allenatore dell'Inter. Nella giornata di oggi è andato in scena l'incontro fra il tecnico e la società nerazzurra, e come comunicato dal club stesso, la decisione è stata quella di non proseguire insieme. Inzaghi lascia dunque l'Inter dopo quattro stagioni, a seguito della brutta sconfitta in finale di Champions League.



Inzaghi ha accettato l'offerta dell'Al-Hilal, che lo aveva corteggiato già da tempo e dunque ha convinto l'allenatore. L'ex Lazio firmerà un contratto biennale da 25 milioni a stagione, valido fino a giugno 2027. Sarà dunque una nuova esperienza per lui, dopo aver guidato i nerazzurri verso il ventesimo scudetto e diversi trofei.