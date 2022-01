11









Simone Inzaghi, a DAZN, lancia l'allarme del campo di San Siro, dove domani giocheranno Milan e Juventus: "Il campo è il problema più grande: sta diventando ingiocabile e diventa un problema sia per noi che per il Milan. Adesso c'è la sosta: la società si sta già operando perché bisogna porre rimedio perché è diventato difficile giocare. Non è una scusante: si può far meglio a livello di sviluppo di gioco anche su questo campo, ma obiettivamente non si riesce a giocare. Per noi che piace giocare, ma penso anche allo stesso Milan che gioca un gran calcio, bisogna far qualcosa perché è irregolare, duro e secco".