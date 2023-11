Juve-Inter decisiva? "No, è sola la tredicesima partita, un terzo del campionato: sarà una gara importante perché rappresenta tanto per l’ambiente. Dopo la sosta si incontreranno le prime sei in classifica", così Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, nel post partita della sfida contro il Frosinone."Io ascolto quello che dicono, Marotta ha più esperienza di tutti. Io auguro alla mia squadra di fare più partite possibile, poi il tempo e il campo dirà chi andrà più lontano. Sappiamo che ci saranno difficoltà per tutti, dovremo essere bravi insieme in queste situazione".