Simone Inzaghi, a Sport Mediaset, ha parlato dopo la vittoria in Supercoppa.



ESULTANZA - "Abbiamo incontrato una squadra forte, una partita da Juve. Ci ha creato non tante difficoltà, ho letto i numeri, penso vittoria meritata ma abbiamo incontrato un grande avversario".



ONORE ALLA JUVE - "Hanno fatto una partita da Juve, sono sempre stati dentro la partita. Ci hanno lasciato palleggio, ma batterli non è mai semplice. Avevo precedenti fortunati, ora abbiamo vinto davanti ai nostri tifosi. Sono soddisfatto".



TUTTI IN CAMPO - "Tutti volevano giocare, Gagliardini è stato tra i migliori. Lo stesso Correa è entrato benissimo. Dzeko e Lautaro ci hanno aiutato. Devo scegliere. Anche Vidal ci ha dato una mano. Bisogna continuare in questo modo, l'Inter non vinceva da 12 anni, era passato troppo tempo".



ZHANG - "Era contento, ha riunito la squadra, ci ha fatto i complimenti. I ragazzi hanno detto che vorrebbero un premio"