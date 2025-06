Inzaghi-Juventus, Giuntoli aveva chiamato l'agente: come stanno le cose

Il D-Day, in sostanza il giorno della resa dei conti, sarà martedì, a meno di sorprese dell'ultim'ora. Domaniincontrerà i dirigenti dell'per capire se ci saranno o meno le condizioni per continuare insieme, dopo la disfatta in finale di Champions League che ha creato un grande senso di amarezza e delusione in tutto il mondo nerazzurro, ma in primis proprio nell'allenatore che infatti a caldo, nel post partita, si era lasciato andare a una frase che profumava di addio: "Non so dire se andrò negli Usa per il Mondiale per club".

Inzaghi-Juventus, la situazione

La sensazione, ora, è che si andrà effettivamente verso la separazione. Con due ipotesi per Inzaghi: accettare l'offerta dell'Al-Hilal di un biennale con opzione per la stagione successiva da 50 milioni di euro complessivi oppure prendersi un anno sabbatico, un po' come ha fatto Massimiliano Allegri. In realtà come racconta Tuttosport - e come ben sanno pure all'Inter - si sarebbe potuto aprire pure un terzo fronte per il tecnico piacentino, legato alla Juventus : Cristiano Giuntoli, prima di essere sollevato dall’incarico, aveva fatto un sondaggio con Tullio Tinti (e infatti Inzaghi stesso parlò di "offerte arrivate anche dall’Italia"), ma l’abboccamento, volto a capire le coordinate della possibile trattativa, si è fermato in un binario morto dopo che a Torino è stata rinnovata l’area tecnica.