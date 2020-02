Simone Inzaghi nuovamente accostato alla Juventus. Il tecnico biancoceleste sta sorprendendo di anno in anno con la Lazio, la sua crescita personale come allenatore l’ha portato ad essere stato tra i nomi caldi in estate per il post Allegri. Alla fine fu scelto Maurizio Sarri, ma Inzaghi è tornato d’attualità. Il messaggio che però emerge dalle ultime vicende in casa bianconera è quello di ricompattare l’ambiente. La cena tra Sarri, Agnelli e Paratici era rivolta in questa direzione, discutere le problematiche per dare uno scossone positivo. Il presidente ha ribadito la fiducia al tecnico, anche se a fine stagione le carte in tavole potrebbe cambiare: la sua permanenza in panchina dipenderà da che trofei Ronaldo e compagni riusciranno ad alzare.