Dopo Allegri è toccato a Simone Inzaghi presentare in conferenza stampa il big match di domani sera, Inter-Juventus. Ecco le sue principali dichiarazioni:

Le recenti polemiche - "Dopo Roma abbiamo parlato tanto perché i ragazzi erano delusi ed amareggiati per l’episodio che ci ha visti coinvolti. Da quel confronto abbiamo deciso che da ora in avanti non ci fermeremo più con avversari in terra se non dopo l’intervento dell’arbitro."

Cosa significa questa sfida - "Il campionato è appena iniziato ma sicuramente è una partita importante, con due squadre molto forti che si affrontano. Giochiamo davanti ai nostri tifosi e la squadra è consapevole di cosa rappresenta questa sfida per loro."

Che gara si aspetta - "Il campionato è appena iniziato ma sicuramente è una partita importante, con due squadre molto forti che si affrontano. Giochiamo davanti ai nostri tifosi e la squadra è consapevole di cosa rappresenta questa sfida per loro. Allegri ci dà per favoriti alo scudetto? Mi fa piacere, detto da lui che stimo tanto… Io potrei dire altrettanto di Juve, Napoli, Milan, Lazio e altre. Sarà un campionato molto avvincente, la mia Inter cercherà di essere protagonista​."



L'importanza della gara - "Sarà una gara importante,al di là dei tre punti. I big match ti danno la spinta, abbiamo bisogno di un risultato positivo contro la Juventus dopo che con la Lazio abbiamo rallentato un po'. Chi perde avrà difficoltà a rientrare nella lotta scudetto? Sono d'accordo, partite come queste valgono più di tre punti, dovremo farla nostra con il nostro solito calcio".



Juve senza CR7 - "Sappiamo tutti che è un grandissimo giocatore, ma la Juventus ha tanti giocatori che ti possono far male. Hanno recuperato tutti gli effettivi, domani rientrano Morata e Dybala. E poi vengono da ottimi risultati, dovremo fare attenzione".



Le dichiarazioni di Bonucci - "Non ho letto nulla nelle ultime 24 ore, mi sono concentrato solo sulla Juventus, ho guardato i filmati delle loro ultime partite, hanno fatto partite importanti".



Vidal e Correa - "Arturo con lo Sheriff ha fatto la partita che mi aspettavo, sto cercando di recuperare tutti i giocatori. Ho recuperato tutti, Calhanoglu e Sensi si sono allenati bene. Il solo indisponibile è Correa, ha lavorato a parte e non è ancora pronto ma vogliamo portarlo mercoledì a Empoli".