L'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, ha risposto così alla domanda sulla Juve che gli è stata fatta al termine della sfida vinta contro il Monza."​Pensiamo solamente a noi stessi ragionando una gara alla volta. Non va bene pensare agli altri oppure alle partite che ci aspettano. Sicuramente i punti messi insieme sono tanti, le vittorie non sono mai scontate e la squadra sta avendo un grande ruolino di marcia ma mancano ancora 18 gare e in palio ci sono davvero tanti punti. Dobbiamo continuare così".