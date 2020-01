Simone Inzaghi ha parlato dopo la vittoria contro la Samp, l'undicesima consecutiva per i biancocelesti, che mettono la Lazio a soli 3 punti di distanza dalla Juve: "Immobile ha detto bene, guardiamo ai +10 su Roma e Atalanta più che alla Juve. Stiamo meritando tutto e questa è la mia più grande soddisfazione. La squadra è sempre stata unita, oggi trovavamo una squadra difficile e siamo stati bravi a rendere la gara semplice. I ragazzi credono nel lavoro quotidiano, abbiamo cambiato pochi giocatori e ci conosciamo bene. Dobbiamo continuare, martedì il Napoli, poi il derby. Godiamoci i successi ma pensiamo già alle prossime partite. Il gruppo è molto serio, tutte le gare sono difficili ma noi abbiamo tante certezze".



IMMOBILE - "È il centravanti perfetto anche per la Nazionale, è straordinario, un grande uomo-squadra, l’ho capito subito. Ciro va oltre ai gol, è un grande uomo e l’ha dimostrato lasciando per esempio qualche rigore ai compagni. Lo snodo di quest’anno non è una na gara, abbiamo lavorato molto bene sin dal ritiro.



DERBY - Sappiamo cosa significhi per i nostri tifosi, ma prima c’è il Napoli in Coppa Italia, un trofeo che abbiamo sulla maglietta, ci teniamo”.