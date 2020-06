Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Serie A contro l’Atalanta: “Abbiamo voglia di ripartire. Alle spalle c’è un momento difficile per tutto il mondo. Dalla Coppa Italia abbiamo notato che ci saranno delle difficoltà soprattutto all’inizio. Credo che valga per tutte le squadre. Prima dello stop, avevamo tante certezze a livello di squadra, poi ci siamo fermati per molto tempo. Abbiamo qualche problema a livello di uomini, ma ci siamo preparati bene. Purtroppo l’amichevole contro la Ternana è stata l’unica amichevole che abbiamo disputato. Le altre squadre hanno avuto la fortuna di disputare la Coppa Italia. Sarà un finale di campionato particolare, è un’incognita e nessuna sa quello che ci aspetta. Dovremo farci trovare pronti a tutto”.