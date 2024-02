L'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, ha commentato così il vantaggio sulla Juve al termine della gara vinta contro il Lecce per 4-0. Di seguito le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di DAZN.'Dobbiamo rimanere concentrati anche quando dormiamo. Gennaio e febbraio son stati tranquilli, recuperavamo bene le forze, oggi avevamo 6 assenze e non è semplice per noi allenatori. L’obiettivo è continuare a vincere senza lasciare indietro nessuno'.