Filippo Inzaghi si racconta al sito ufficiale della Uefa. Dalla Juve al Milan, dalle Champions a Cristiano Ronaldo: "Arrivammo a quella finale che non stavamo bene noi tre davanti. Penso che sia stato quello. Mi pare che Del Piero si sia infortunato a inizio gara e abbia giocato "mezzo stirato", io avevo la pubalgia e non riuscivo a camminare. Inoltre, mi ero rotto il labbro contro il [Monaco] in semifinale, quindi sono rimasto fuori per 20 giorni, anche se poi avevo fatto tripletta il giorno dello scudetto. Arrivai a quella partita non al massimo, proprio come Zidane. Poi è una finale e come si sa ci sono migliaia di insidie.



VENDETTA DI MANCHESTER - Sinceramente, io alla Juventus sono stato bene, sono stato amato, poi il club ha fatto le sue scelte e così ho fatto io. Sono grato alla Juve perché sono stato bene e non avevo motivi di rivalsa. I vincitori avrebbero scritto la storia, mentre chi avrebbe perso... Sono cose a cui pensi prima della partita, ma sono stato molto contento perché è stata la prima Champions League che ho vinto - insieme Ancelotti, ma anche la mia prima Champions League in generale. Avevo già perso una finale, sapevo cosa voleva dire. Ero felice, indipendentemente dall'avversario.



LA PARATA DI BUFFON - Quella fu probabilmente la parata del secolo per [Gianluigi] Buffon. In quel momento, Buffon era la mia bestia nera. Era sicuramente il portiere più forte del mondo, e lì, ha fatto una parata indescrivibile. Ancora in questi giorni l'ho mostrata anche al mio preparatore dei portieri e gli ho chiesto: "Come ha fatto? Stava camminando verso il lato opposto!". Ma lui è stato incredibile, si è fermato lì. Solo i grandi campioni si fermano in quel momento - mentre colpivo la palla di testa. E ha avuto la forza di ripartire e fare quella parata. L'importante, però, è che la Coppa l'abbiamo portata a casa anche se non ho segnato.



MESSI E RONALDO - Solo loro più triplette? Bello, bello. Allora purtroppo non si portava il pallone a casa. E quei palloni lì sarebbe da farseli dare indietro, perché sarebbe sicuramente un bel ricordo. Ma, sai, in Europa ho lottato contro Raul, Gerd Muller, [Ruud] Van Nistelrooy, Thierry Henry ... Queste sono state sfide incredibili. Ma poi sono arrivati questi due extra-terresti, che hanno fatto un po' sembrare i nostri record poca cosa. Loro due sono veramente di un altro pianeta. Io sono contento di aver messo il mio nome, da italiano, in questa classifica. Segnare 70 gol in Europa è stato per me una grande soddisfazione, indimenticabile. Penso di aver giocato circa 100 partite in Europa, forse un po' di più, e aver segnato 70 volte è stata una grande soddisfazione".