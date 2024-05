Giancarlo, padre di Simone, ha svelato ai microfoni di Sportweek un aneddoto legato alla stagione dell', che per lunghi tratti è stata intrecciata a quella della. Ecco il suo racconto: "So che quando la Juventus vinse asegnando in pieno recupero ebbe una reazione non proprio da lord inglese, ma in realtà non ha mai avuto un momento di preoccupazione reale perché lui è sempre concentrato sulla sua squadra e vedeva che i giocatori lo seguivano bene e che stava nascendo una grande Inter. Questo bastava per lasciarlo tranquillo".