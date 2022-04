Simone Inzaghi, in conferenza, presenta Inter-Milan: “Arriviamo carichi e motivati, sappiamo dell'importanza della sfida e ciò che rappresenta per noi. Arriviamo da tre vittorie di fila e siamo pronti. Questo sarà il quarto derby stagionale, domani vogliamo vincere perché l'obiettivo è la finale di Coppa. Potevamo ottenere di più in precedenza, ma gli episodi sono determinanti e dovevamo essere bravi a indirizzarli nel momento giusto”.