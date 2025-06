Gazzetta - Inzaghi-Inter, è finita: la decisione dell'allenatore

Inzaghi-Inter, la decisione finale

. Lo annuncia La Gazzetta dello Sport, spiegando che durante l'incontro di questo pomeriggio con i vertici del club il tecnico piacentino ha comunicato la volontà di chiudere anticipatamente la sua avventura in nerazzurro – iniziata esattamente quattro anni fa – per accettare la proposta dell’Al Hilal.Una scelta maturata nelle ultime ore, influenzata dalla delusione per il pesante 5-0 subito nella finale di Champions League contro il PSG, ma anche dal naturale logoramento di un ciclo lungo e intenso. Nonostante l’epilogo amaro, Inzaghi lascia all'Inter un’eredità fatta di successi, crescita e identità. La sua nuova avventura inizierà a breve: il tecnico partirà per Miami già nel fine settimana, dove l’Al Hilal debutterà al Mondiale per Club il 18 giugno contro il Real Madrid.

Inzaghi-Juve, cosa c'è di vero

Nei giorni scorsi Inzaghi era stato accostato anche alla Juventus , a seguito dell'indiscrezione secondo cui- nel frattempo destituito dal suo ruolo di direttore dell'area tecnica - aveva fatto un sondaggio esplorativo con il suo agente. Niente di troppo concreto, con tutta probabilità, anche perché il tecnico sembra appunto essersi deciso ad accettare la ricchissima proposta del club arabo (si parla di un biennale con opzione per la stagione successiva da 50 milioni di euro complessivi).E ora per l'Inter si apre ufficialmente il capitolo del nuovo allenatore. Il tempo stringe: l’11 giugno la squadra partirà per Los Angeles per preparare il Mondiale per Club, dove incrocerà - a distanza, almeno inizialmente - anche la Juventus. In cima alla lista dei candidati c’è, attualmente legato al Como, società che ha già avuto contatti con i dirigenti nerazzurri subito dopo l’ultima giornata di campionato, disputata proprio al Sinigaglia. Resta più defilato, che questa mattina ha risposto ai rumors con un secco: “Non ho ricevuto chiamate da altri club” . Ma la verità, promettono da Viale della Liberazione, emergerà a breve.





