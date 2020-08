La permanenza di Simone Inzaghi sulla panchina della Lazio non è così scontata come poteva sembrare fino a qualche settimana fa. L'interesse della Juve per l'allenatore biancoceleste è sempre vivo, specialmente ora che la posizione di Maurizio Sarri è quanto mai in bilico: il futuro dell'ex Napoli è legato ai risultati in Champions, per questo in casa bianconera è ancora tutto in stand by ma l'idea Inzaghi non è tramontata e resta in piedi da quando il suo nome veniva accostato alla Juve per il post Allegri. Intanto la Lazio prova a blindare Inzaghi e in settimana ci sarà un incontro tra l'allenatore, il presidente Lotito e il ds Tare: oltre all'interesse della Juve, le tensioni sono dovute anche all'ingaggio (attualmente 2 milioni) e alle idee di mercato.